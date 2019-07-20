Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин рассказал, почему травят Леди Гагу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин высказал свое мнение о причинах массового выплеска негатива от российских подписчиков в инстаграме Леди Гага.
Травля началась после известия о том, что из-за американской певицы российская топ-модель Ирина Шейк разошлась с мужем Бредли Купером.
«Это национальная черта — любовь к обиженным. Нам важно, чтобы у человека были проблемы, тогда мы «вписываемся» в эти истории», — заявил «URA.RU» продюсер.
Сам Пригожин считает Шейк красавицей. Такого же мнения и многочисленные ее поклонники, которые не поленились высказать в микроблоге Леди Гаги свое неодобрение, порой в резкой форме. Большинство из них осудили поведение певицы.
Не остались в стороне от обсуждения «развода мирового масштаба» и профессиональные психологи.
«Вся Россия находится в состоянии мощного невроза из-за непонимания, что будет не только завтра, но и сегодня вечером», рассказал журналистам Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова.
Кроме того, «защищают не только и не столько Шейк, а себя как представителей России», — считает эксперт.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Александр Асмолов , Ирина Шейк , Иосиф Пригожин , Стефани Джерманотта , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять Россия виновата: у Киева новая претензия к Москве91
Раскрыта тайная сделка Пугачевой36
Скабеева съездила к Мамаеву и Кокорину14
Названы доходы Ангелы Меркель45
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России281
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
02:09
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение