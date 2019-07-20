Пригожин рассказал, почему травят Леди Гагу

Травля началась после известия о том, что из-за американской певицы российская топ-модель Ирина Шейк разошлась с мужем Бредли Купером.

«Это национальная черта — любовь к обиженным. Нам важно, чтобы у человека были проблемы, тогда мы «вписываемся» в эти истории», — заявил «URA.RU» продюсер.

Сам Пригожин считает Шейк красавицей. Такого же мнения и многочисленные ее поклонники, которые не поленились высказать в микроблоге Леди Гаги свое неодобрение, порой в резкой форме. Большинство из них осудили поведение певицы.

Не остались в стороне от обсуждения «развода мирового масштаба» и профессиональные психологи.

«Вся Россия находится в состоянии мощного невроза из-за непонимания, что будет не только завтра, но и сегодня вечером», рассказал журналистам Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова.

Кроме того, «защищают не только и не столько Шейк, а себя как представителей России», — считает эксперт.