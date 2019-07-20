Экс-супруг Ани Лорак показал новую подругу?

Брак звезды и Мурата Налчаджиоглу распался из-за измен турецкого бизнесмена. Переживания остались в прошлом, тем более что экс-супругам удалось сохранить нормальные взаимоотношения.

Ани уже озвучивала, что у нее сейчас новая жизнь и новая любовь, пишет «Teleprogramma.pro».

А недавно и Мурат опубликовал в своем инстаграме видео, где он показывает, как проводит время с неизвестной девушкой в ночном клубе. В своей «сториз» он показал, как спутница целует его в щеку.

Возможно, это видео — намек на то, что у него новый роман.

Однако преданные поклонники Ани до сих пор не понимают, как можно было потерять такую женщину.