Экс-супруг Ани Лорак показал новую подругу? 

Брак звезды и Мурата Налчаджиоглу распался из-за измен турецкого бизнесмена. Переживания остались в прошлом, тем более что экс-супругам удалось сохранить нормальные взаимоотношения.
Ани уже озвучивала, что у нее сейчас новая жизнь и новая любовь, пишет «Teleprogramma.pro».
А недавно и Мурат опубликовал в своем инстаграме видео, где он показывает, как проводит время с неизвестной девушкой в ночном клубе. В своей «сториз» он показал, как спутница целует его в щеку.
Возможно, это видео — намек на то, что у него новый роман.
Однако преданные поклонники Ани до сих пор не понимают, как можно было потерять такую женщину.
«Как ты мог изменить такой красавице … которая отдала тебе все и любила тебя? Другой отдал бы жизнь только [ради] взгляда или улыбки ее. Я отдал бы жизнь… чтоб только бы улыбнулась мне», — упрекнул Мурата подписчик.