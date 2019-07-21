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Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
"Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом", — написала телеведущая.
В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.
"Я знаю людей, которые "кидали" партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять "всплывал"", — заявила Собчак.
По ее мнению, это наблюдается "во всем и всегда".
"Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация", — заключила телеведущая.
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