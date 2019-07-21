Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

"Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом", — написала телеведущая.

В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.

"Я знаю людей, которые "кидали" партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять "всплывал"", — заявила Собчак.

По ее мнению, это наблюдается "во всем и всегда".