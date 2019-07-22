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Оксана Пушкина рассказала о домашнем насилии 

Russianshowbiz.info + ещё 3 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Оксана Пушкина решила поднять непростую тему. Телеведущая сообщила об очередной жертве домашнего насилия. Речь идет о случае, произошедшем две недели назад с Оксаной Садыковой.
Несмотря на то, что женщина подала на развод после жестокого избиения мужем, а также написала на него заявление, полиция ничего не предприняла. Когда Садыкова возвращалась домой, супруг подстерег ее у подъезда и убил на глазах у восьмилетнего сына. У жертвы трое детей.
Пушкина считает, что в России должен быть принят федеральный закон о домашнем насилии. Телеведущая просит максимально придать огласке это требование, запустив флешмоб #ЯНеХотелаУмирать.
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Шоу-бизнес , Законопроекты , Оксана Садыкова , Оксана Пушкина
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