Оксана Пушкина рассказала о домашнем насилии

Оксана Пушкина решила поднять непростую тему. Телеведущая сообщила об очередной жертве домашнего насилия. Речь идет о случае, произошедшем две недели назад с Оксаной Садыковой

Несмотря на то, что женщина подала на развод после жестокого избиения мужем, а также написала на него заявление, полиция ничего не предприняла. Когда Садыкова возвращалась домой, супруг подстерег ее у подъезда и убил на глазах у восьмилетнего сына. У жертвы трое детей.

Пушкина считает, что в России должен быть принят федеральный закон о домашнем насилии. Телеведущая просит максимально придать огласке это требование, запустив флешмоб #ЯНеХотелаУмирать.