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Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
Фото: @alexey_panin_official
Актер Алексей Панин в Instagram в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации. Он разместил забавный ролик. На кадрах можно увидеть, что актер моется в душе в обнаженном виде. При этом в кабинке подходит некая девушка и говорит: «Дорогой, а где трусы от моего красного пеньюара?» На это сам актер отвечает: «Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати».
Отметим, что ранее Алексей Панин опубликовал в социальных сетях снимок своей дочери, которой всего 11 лет. При этом на фотографии девочка стоит с сигаретой. Панин далеко не в первый раз провоцирует публику. Ранее в Сети появилось видео, на котором присутствует женская ступня. О сексуальных играх актера уже можно слагать легенды.
Кстати, не так давно над актером стал подшучивать известный юморист Гарик Харламов. Основной темой шуток как раз стала «история с женской ступней». Между тем Панин пообещал рассказать много интересного о жизни Гарика Харламова, когда тот вдали от своей супруги актрисы Кристины Асмус. Актер намекнул, что знает об изменах юмориста, поэтому тому лучше держать язык за зубами.
Ранее Алексей Панин собирался покинуть Россию. Он часто нецензурно выражался в адрес россиян. При этом своего обещания актер так и не сдержал. Не так давно он закончил работу над своей картиной «Я вернулся», где выступил в роли режиссера.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Алексей Панин , Кристина Асмус
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