Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации

Актер Алексей Панин в Instagram в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации. Он разместил забавный ролик. На кадрах можно увидеть, что актер моется в душе в обнаженном виде. При этом в кабинке подходит некая девушка и говорит: «Дорогой, а где трусы от моего красного пеньюара?» На это сам актер отвечает: «Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexey_panin_official) 19 Июл 2019 в 4:39 PDT Отметим, что ранее Алексей Панин опубликовал в социальных сетях снимок своей дочери, которой всего 11 лет. При этом на фотографии девочка стоит с сигаретой. Панин далеко не в первый раз провоцирует публику. Ранее в Сети появилось видео, на котором присутствует женская ступня. О сексуальных играх актера уже можно слагать легенды.

Кстати, не так давно над актером стал подшучивать известный юморист Гарик Харламов . Основной темой шуток как раз стала «история с женской ступней». Между тем Панин пообещал рассказать много интересного о жизни Гарика Харламова, когда тот вдали от своей супруги актрисы Кристины Асмус . Актер намекнул, что знает об изменах юмориста, поэтому тому лучше держать язык за зубами.

Ранее Алексей Панин собирался покинуть Россию. Он часто нецензурно выражался в адрес россиян. При этом своего обещания актер так и не сдержал. Не так давно он закончил работу над своей картиной «Я вернулся», где выступил в роли режиссера.