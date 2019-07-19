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Басков предложил зацеловать покрытые синяками коленки Лободы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: КП
Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде собрал десятки тысяч человек. Певица призналась, что впервые собрала стадион. Поддержать маму приехала старшая дочь — 8-летняя Ева. Для того, чтобы удивить поклонников, Лобода пересилила свой страх высоты. Звезда эффектно спустилась на сцену в машине.
Певица осталась довольна концертом. Однако выступление далось непросто. Певица выложила в Instagram фото ног, сплошь покрытых синяками.
«Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после…» — подписала фото Светлана Лобода.
В комментариях переполошились не только поклонники, но и звездные коллеги. Лолита Милявская ахнула при виде гематом и посоветовала Лободе срочно лечиться мазью. Николай Басков был настроен более романтично.
«Надо зацеловать», — написал «натуральный блондин», чем немало смутил фанатов певицы.
Как отреагировала Светлана Лобода, остается загадкой.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Николай Басков , Светлана Лобода
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