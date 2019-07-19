Шаляпин отказался признавать сына Гудзевой без ДНК-теста

Прохор Шаляпин уже прослыл настоящим ловеласом. Вся страна сначала следила за тем, как развивались его отношения с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной , но их брак закончился разводом. Роман с моделью Анной Калашникой тоже не принес певцу счастья. Но уже около года он встречается с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Они казались идеальной парой пока в мае этого года не выяснилось, что артист был неверен своей избраннице.

До встречи с бывшей женой Армена Джигарханяна Шаляпин несколько месяцев крутил роман с Татьяной Гудзевой. Девушка вызвала певца пройти проверку на детекторе лжи. Она заявила, что ждет ребенка от него. То, что молодой человек изменял Виталине, подтвердилось, а вот действительно ли он — отец малыша Татьяны, так и осталось тайной. 15 июля девушка сообщила, что родила сына. В соцсети она выложила трогательные кадры с ребенком, но Прохор ее даже не поздравил.

Как оказалось, певец сомневается в том, что именно он отец мальчика.

«Если это действительно мой сын и Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Но только в случае прохождения теста", — сказал в интервью артист. Из этого следует, что сам он совсем не против сделать генетическую экспертизу на отцовство. Семья Шаляпина пока тоже отказывается признавать ребенка. Мама звезды Елена Ивановна уверена, что Татьяна просто ищет славы и денег. Она не понимает, почему ее сын должен содержать бывшую пассию. «Пусть устраивается на работу. Я ей не верю. Это не наш ребёнок», — заявила женщина, пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что в начале лета появились слухи, что Прохор расстался с Виталиной. Они перестали публиковать совместные снимки, а потом певец уехал в США в гордом одиночестве. Однако позже поклонники вздохнули с облегчением: Шаляпин и Цымбалюк-Романовская вместе выступили на детском конкурсе-фестивале «На высокой волне» в Сочи.