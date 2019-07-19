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Алибасов впервые после отравления опубликовал фото с Федосеевой-Шукшиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бари Алибасов в июне этого года, как многим известно, оказался в больнице. Под наблюдением врачей основатель группы «На-На» провел всего неделю, а обсуждают его отравление уже второй месяц. Эпатажный артист так странно себя вел, что у его знакомых закралось сомнение, что все произошедшее не более, чем пиар-акция. Проверка на детекторе лжи показала, что Бари лишь пригубил ядовитую жидкостью, поэтому его пищевод на самом деле не пострадал.
Однако Бари и его сын Бари Бариевич продолжают настаивать на том, что они никого не обманывали. При этом многих настораживает тот факт, что случившееся никак не комментировала жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. За последние полгода она сама не раз лежала в больнице. Ходили слухи, что женщина так перенервничала из-за разгоревшегося скандала, что ей снова потребовалась помощь медиков.
Но 19 июля в соцсети Алибасов впервые после отравления опубликовал фото с супругой. В кадре он примеряет обновки, а Федосеева-Шукшина лежит рядом на кровати и наблюдает за продюсером. 80-летняя актриса выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Но даже дома она не расстается с затемненными очками.
«Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах», — похвастался Бари.
Поклонники были рады видеть Лидию Николаевну. Они отметили, что она успела похудеть за минувшие полтора месяца.
«Заботливая!Мне или кажется, или Лидия Николаевна похудела?», «Бари берегите нашу Шукшину мы ее любим», «Хорошая жена», «С обновкой вас Бари Каримович!», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Для артистки этот брак стал уже пятым, а для продюсера шестым. По словам Бари, он и супруга очень близки, а их роман длился целых двадцать лет. Дочь актрисы Ольга Шукшина недавно рассказала, что Лидия Николаевна даже завещала мужу свою московскую квартиру.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
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