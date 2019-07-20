Волочкова будет демонстрировать шпагат в клетке 

Имевший успех в Анапе номер из спектакля «Балерина и клоун», где Волочкова демонстрировала фирменный шпагат, спускаясь в крутящейся клетке с 35-метровой высоты, балерина взяла на вооружение.
Теперь Анастасия репетирует похожий трюк для нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Правда, всяческих па внутри клетки будет уже больше.
Видео с репетиции артистка выставила в своем инстаграме, где поблагодарила всех коллег по цеху, а подписчиков пригласила на спектакль.
В подписи звезда написала: «Не скрою, цветам я буду очень рада… Но это вовсе не обязательно. Вы для меня цветы — мои зрители!»
Во время репетиций балерина получила травму. Тем не менее, Волочкова не прервала тренировок, хотя травмированная нога сильно болела, рассказала «Teleprogramma.pro».