Шурыгина снялась у порнорежиссера

Участница многочисленных ток-шоу Диана Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова , известного как Боб Джек. Об этом StarHit сообщил шоумен Стас Барецкий.

По его словам, клип снимался в петербургском Sweet Museum по заказу молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва. Шурыгина и Ребров исполнили главные роли.

«Диана была полностью голой, для роли разделся и я», — заявил Барецкий.

Подробностей он не раскрыл, охарактеризовав сюжет клипа как «интересный и захватывающий».

Барецкий признался, что ему было приятно работать в Шурыгиной, поскольку она «звезда, но не зарвавшаяся». «Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви. Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны», — призвал музыкант и актер.