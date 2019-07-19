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«На съемках было все: обнаженка, все было» 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
Фото: Instagram
Диана Шурыгина и Стас Барецкий приняли участие в съемках эротического видеоклипа, пишет «Комсомольская правда».
Шурыгина улетела на отдых с миллионером
Съемки проходили в Санкт-Петербурге, режиссером видео выступил Боб Джек, известный по фильмам для взрослых.
«Съемки прошли весело, задорно. Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Съемки были в интерьерах Sweet Museum, разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по полной», — рассказал Барецкий.
По словам шоумена, клип снимали для «нового ухажера» Шурыгиной — «какого-то приятного молодого человека», модного и «на деньгах».
«На съемках было все: обнаженка, все было. Горячий клип получился. Я тоже обнаженный снимался полностью», — заявил он.
В октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего Андрея Шлягина, работающего оператором на Первом канале. По словам Стаса Барецкого, на съемках эротического клипа мужа Шурыгиной не было, потому что «в Питер со своим самоваром не ездят».
Комментарии6
Шоу-бизнес , Андрей Шлягин , Диана Шурыгина , Стас Барецкий , Комсомольская правда
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