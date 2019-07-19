«На съемках было все: обнаженка, все было»

Диана Шурыгина и Стас Барецкий приняли участие в съемках эротического видеоклипа, пишет «Комсомольская правда». Шурыгина улетела на отдых с миллионером Съемки проходили в Санкт-Петербурге, режиссером видео выступил Боб Джек, известный по фильмам для взрослых. «Съемки прошли весело, задорно. Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Съемки были в интерьерах Sweet Museum, разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по полной», — рассказал Барецкий. По словам шоумена, клип снимали для «нового ухажера» Шурыгиной — «какого-то приятного молодого человека», модного и «на деньгах». «На съемках было все: обнаженка, все было. Горячий клип получился. Я тоже обнаженный снимался полностью», — заявил он. В октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего Андрея Шлягина , работающего оператором на Первом канале. По словам Стаса Барецкого, на съемках эротического клипа мужа Шурыгиной не было, потому что «в Питер со своим самоваром не ездят».