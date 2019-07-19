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Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Украинские националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Борисова выложила в инстаграме фотографии с Майдана и рассказала о предстоящих съемках. В комментариях под постом украинские пользователи удивились, что ведущую впустили в страну, ведь она посещала Крым после 2014 года. Многие из них начали писать гневные сообщения в ее адрес.
"Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать. Просто будний день, просто повезло", — написал peksymov.
"Тебе здесь не рады", — прокомментировала salam_nop.
Заместитель председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывший координатор "Геть от Москвы!" Андрей Смолий возмутился, что пограничники пропустили "российскую пропагандистку".
"Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам не известно что это лицо посещало Крым? Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии", — написал он в фейсбуке.
Большинство комментаторов поддержало позицию Смолия и допустило, что скоро по Украине будут "официально передвигаться российские танки".
"Она нарушает законы Украины, а ее пускают. Это как? Значит, нас можно не уважать и плевать на законы наши", — удивилась Татьяна Александровна.
Однако некоторые киевляне поблагодарили телеведущую за приезд и посоветовали не обращать внимание на выходки радикалов.
"Рада, что вы в моем родном городе. Добро пожаловать!" — написала bojko.julija.
"Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни", — пожелал в комментарии под фото smaltser_official.
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Комментарии11
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Конфликты , Дана Борисова , СБУ , Киев , Республика Крым
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