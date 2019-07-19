Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов

Киев. Украинские националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 15 Июл 2019 в 6:57 PDT Борисова выложила в инстаграме фотографии с Майдана и рассказала о предстоящих съемках. В комментариях под постом украинские пользователи удивились, что ведущую впустили в страну, ведь она посещала Крым после 2014 года. Многие из них начали писать гневные сообщения в ее адрес.

"Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать. Просто будний день, просто повезло", — написал peksymov.

"Тебе здесь не рады", — прокомментировала salam_nop.

Заместитель председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывший координатор "Геть от Москвы!" Андрей Смолий возмутился, что пограничники пропустили "российскую пропагандистку".

"Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам не известно что это лицо посещало Крым? Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии", — написал он в фейсбуке.

Большинство комментаторов поддержало позицию Смолия и допустило, что скоро по Украине будут "официально передвигаться российские танки".

"Она нарушает законы Украины, а ее пускают. Это как? Значит, нас можно не уважать и плевать на законы наши", — удивилась Татьяна Александровна.

Однако некоторые киевляне поблагодарили телеведущую за приезд и посоветовали не обращать внимание на выходки радикалов.

"Рада, что вы в моем родном городе. Добро пожаловать!" — написала bojko.julija.