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Дана Борисова спровоцировала истерику украинских националистов 

Рамблер + ещё 6 9 минут назад
Приезд российской телеведущей Даны Борисовой в Киев возмутил украинских националистов, пишет РИА «Новости».
Зачем Дана Борисова летала к "русской Ванге"
Дана опубликовала в Instagram сделанную на Майдане фотографию, после чего украинские пользователи начали оставлять многочисленные гневные комментарии.
Националисты удивились, что Борисова смогла пересечь украинскую границу. По их словам, после 2014 года она побывала в Крыму. Въезд телеведущей в страну комментаторы назвали первым шагом к «статусу Малороссии».
По их словам, сначала по Киеву ходит «российская пропагандистка», а вскоре начнут «официально передвигаться российские танки».
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Конфликты , Дана Борисова , РИА Новости , Киев
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