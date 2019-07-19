Дана Борисова спровоцировала истерику украинских националистов

Дана опубликовала в Instagram сделанную на Майдане фотографию, после чего украинские пользователи начали оставлять многочисленные гневные комментарии.

Националисты удивились, что Борисова смогла пересечь украинскую границу. По их словам, после 2014 года она побывала в Крыму. Въезд телеведущей в страну комментаторы назвали первым шагом к «статусу Малороссии».

По их словам, сначала по Киеву ходит «российская пропагандистка», а вскоре начнут «официально передвигаться российские танки».