Суд дал ответ по разводу «Мисс Москва» с экс-королем

Ранее о разводе Воеводиной и Мухаммада сообщили малайзийские СМИ. По их сведениям, 1 июля брак был расторгнут Шариатским судом Сингапура. Между тем в пресс-службе инстанции в ответ на запрос российского издания сообщили, что записи о разводе россиянки и малайца в суде нет.

«Оксана мужа очень любит. Наверное, большая любовь и вызывает все эти пересуды», — заявил юрист.

Оксана Воеводина — «Мисс Москва-2015». Сейчас ей 26 лет. В 2018-м она приняла ислам и вышла замуж за ныне 49-летнего Мухаммада V. Тогда он был королем Малайзии, но отрекся от престола вскоре после женитьбы на россиянке.