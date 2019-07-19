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Суд дал ответ по разводу «Мисс Москва» с экс-королем 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Instagram
Бывшая «Мисс Москва» Оксана Воеводина не разводилась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V в Шариатском суде Сингапура, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее о разводе Воеводиной и Мухаммада сообщили малайзийские СМИ. По их сведениям, 1 июля брак был расторгнут Шариатским судом Сингапура. Между тем в пресс-службе инстанции в ответ на запрос российского издания сообщили, что записи о разводе россиянки и малайца в суде нет.
В среду развод Воеводиной с Мухаммадом подтвердила ее подруга, директор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева, а ее адвокат Евгений Тарло опроверг.
«Оксана мужа очень любит. Наверное, большая любовь и вызывает все эти пересуды», — заявил юрист.
Оксана Воеводина — «Мисс Москва-2015». Сейчас ей 26 лет. В 2018-м она приняла ислам и вышла замуж за ныне 49-летнего Мухаммада V. Тогда он был королем Малайзии, но отрекся от престола вскоре после женитьбы на россиянке.
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Тарло , Григорий Березкин , Оксана Воеводина , Татьяна Андреева , Малайзия , Москва , Сингапур
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