Галкин попросил Вайкуле заплатить за песню Пугачевой

Напоминание о выплате Галкин оставил в сториз на своей странице в Instagram. Юморист снял на видео фрагмент выступления Вайкуле на сцене концертного зала «Дзинтари».

«Ждём авторские», — подписал ролик Галкин.

Впервые Алла Пугачёва исполнила песню «Мэри» в 1995 году. Позже композиция вошла в альбом певицы под названием «Не делайте мне больно, господа».

Ранее СМИ сообщили, что на этом же концерте в Юрмале Аллу Пугачёву буквально покорило творчество украинской певицы Maruv. Прмадонна удостоила артистку громких оваций, сопряжённых с криками «Браво». Журналисты полагают, что между Пугачёвой и Maruv (настоящее имя которой Алла Борисовна Корсун — прим. ред.) много общего. Примадонна, как и украинка на родине, в своё время произвела революцию в популярной музыке, став кумиром своего поколения.