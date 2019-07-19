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Галкин попросил Вайкуле заплатить за песню Пугачевой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Максим Галкин указал Лайме Вайкуле на необходимость выплатить «авторские» за исполнение песни «Мэри» на фестивале «Рандеву» в Юрмале. Композиция входит в репертуар Аллы Пугачёвой и является признанным хитом.
Напоминание о выплате Галкин оставил в сториз на своей странице в Instagram. Юморист снял на видео фрагмент выступления Вайкуле на сцене концертного зала «Дзинтари».
«Ждём авторские», — подписал ролик Галкин.
Впервые Алла Пугачёва исполнила песню «Мэри» в 1995 году. Позже композиция вошла в альбом певицы под названием «Не делайте мне больно, господа».
Ранее СМИ сообщили, что на этом же концерте в Юрмале Аллу Пугачёву буквально покорило творчество украинской певицы Maruv. Прмадонна удостоила артистку громких оваций, сопряжённых с криками «Браво». Журналисты полагают, что между Пугачёвой и Maruv (настоящее имя которой Алла Борисовна Корсун — прим. ред.) много общего. Примадонна, как и украинка на родине, в своё время произвела революцию в популярной музыке, став кумиром своего поколения.
Комментарии
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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