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Пугачеву восхитила украинская певица 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алла Пугачёва по достоинству оценила выступление украинской певицы Maruv на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, сообщает издание Дни.ру. Примадонна громко хлопала и кричала «браво». СМИ считают, что певица видит в артистке из Украины себя.
Maruv dвыступила в первый день фестиваля с тремя композициями, среди которых был хит Drunk Groove. Певица вышла на сцену концертного зала «Дзинтари» в смелом костюме из латекса, включающем в себя чёрную кружевную блузку. Зрители отметили чувственный вокал артистки, а также красивую хореографию номеров.
Выступление украинской певицы вызвало шквал аплодисментов. По словам автора статьи, громких оваций артистку удостоила Алла Пугачёва, которая кроме всего прочего ещё и кричала «Браво».
Издание полагает, что между Пугачёвой и Maruv (настоящее имя которой Алла Борисовна Корсун — прим. ред.) много общего. Примадонна, как и украинка на родине, в своё время произвела революцию в популярной музыке, став кумиром своего поколения. Сегодня эту роль на себя вполне может примерить и Maruv.
В 2019 году Maruv изначально должна была представлять Украину на «Евровидении-2019». Однако, кандидатура артистки была оспорена в связи с её прошедшими гастролями по городам России. В результате певица не согласилась выплачивать большие штрафы и отказалась от участия в конкурсе.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Юрмала
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