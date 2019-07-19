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Сябитова озаботилась судьбой Шейк 

Рамблер + ещё 3 24 минуты назад
Фото: Instagram
Роза Сябитова решила помочь супермодели Ирине Шейк пережить расставание с Брэдли Купером и найти жениха из России.
«Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать», — заявила телесваха «Комсомольской правде».
По словам Сябитовой, Шейк подойдет мужчина до 40 лет, у которого «три ключа — от квартиры, машины и офиса». Кроме того, он должен искренне полюбить Ирину.
Напомним, после новости о переезде гражданского мужа Ирины Шейк, актера и режиссера Брэдли Купера, к Леди Гаге российские интернет-пользователи буквально затравили певицу в соцсетях, оставляя ей многочисленные комментарии с требованиями вернуть Купера Шейк.
Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Роза Сябитова , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , Комсомольская правда , Московская область
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