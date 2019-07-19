Сябитова озаботилась судьбой Шейк

«Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать. Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать», — заявила телесваха «Комсомольской правде».

По словам Сябитовой, Шейк подойдет мужчина до 40 лет, у которого «три ключа — от квартиры, машины и офиса». Кроме того, он должен искренне полюбить Ирину.