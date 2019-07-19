Зрительница спасла Чурикову от смерти

Вчера Чурикова, играя в спектакле «Старая дева» в театре «Русская песня», споткнулась на сцене и упала. Актриса получила травму и была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.

Сегодня в справочной службе больницы рассказали, что 75-летняя Народная артистка СССР находится в хирургической реанимации, а ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным РЕН ТВ, Чурикова могла сломать несколько ребер и получить ушибы. Зрители постановки «Старая дева» в театре «Русская песня» рассказали каналу, что после падения актрису отнесли за кулисы на руках. На место была вызвана скорая помощь, однако первую помощь артистке оказала зрительница, оказавшаяся врачом. Она сама выбежала из зала и проследовала к пострадавшей за кулисы.

Инна Чурикова — уроженка Башкирии, выпускница Театрального училища имени Щепкина, лауреат Государственных премий РСФСР и России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Чурикова играла в Московском театре юного зрителя, Ленкоме, Театре наций и таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер», «Ширли-мырли», «Идиот», «Утомленные солнцем 2», «Самый лучший день».