Строители потребовали с Киркорова семь миллионов рублей

Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином живут в шикарном подмосковном особняке. Просторный дом с комнатами, гостиной, гардеробной, сценой и детской площадкой обошелся звезде в кругленькую сумму. Киркоров не готов озвучивать стоимость особняка, однако стало известно, сколько он задолжал за ремонт.

Строители подают в суд на короля отечественной поп-музыки. Два года назад закончился ремонт здания, но Филипп Киркоров выплатил лишь часть гонорара. С певца требуют еще 7,5 миллионов рублей.

Пиар-директор певца Геннадий Рыбак заявил, что договориться не получилось, поэтому со строителями они встретятся уже в суде. Приятельница артиста оправдала его поступок, сравнив его ситуацию с историей Анастасии Волочковой.