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Строители потребовали с Киркорова семь миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином живут в шикарном подмосковном особняке. Просторный дом с комнатами, гостиной, гардеробной, сценой и детской площадкой обошелся звезде в кругленькую сумму. Киркоров не готов озвучивать стоимость особняка, однако стало известно, сколько он задолжал за ремонт.
Строители подают в суд на короля отечественной поп-музыки. Два года назад закончился ремонт здания, но Филипп Киркоров выплатил лишь часть гонорара. С певца требуют еще 7,5 миллионов рублей.
Пиар-директор певца Геннадий Рыбак заявил, что договориться не получилось, поэтому со строителями они встретятся уже в суде. Приятельница артиста оправдала его поступок, сравнив его ситуацию с историей Анастасии Волочковой.
«На неё тоже подали в суд строители, требовали деньги. А потом выяснилось, что ремонт, который они сделали Насте, нельзя назвать качественным. Такая же ситуация и у Филиппа. У него были вопросы к качеству ремонта», — рассказала подруга Киркорова «Комсомольской правде».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Комсомольская правда
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