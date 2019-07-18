Певица Наташа Королева поздравила в инстаграме с днем рождения своего друга.
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Беркут, дорогой мой друг! @berkut_qazaqstan_ Поздравляю с Днюхой 🍾🎉🍰! Что бы все желания и мечты обязательно исполнились, что бы детки радовали а красавица жена @aisha_vee любила и боготворила! С уважением НК! #деньрождения #алматы #наташакоролева #беркут #праздник
Она опубликовала у себя на странице совместное фото с казахстанским музыкантом Беркутом.
"Беркут, дорогой мой друг! Поздравляю с Днюхой! Чтобы все желания и мечты обязательно исполнились, чтобы детки радовали, а красавица жена любила и боготворила", — подписала Королева фото, на котором позирует с другом в желтом платье с откровенным декольте.
Ранее Наташа Королева спела с Беркутом.