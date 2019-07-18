Наташа Королёва откровенной фотографией поздравила старого друга

Певица Наташа Королева поздравила в инстаграме с днем рождения своего друга.

Она опубликовала у себя на странице совместное фото с казахстанским музыкантом Беркутом.

"Беркут, дорогой мой друг! Поздравляю с Днюхой! Чтобы все желания и мечты обязательно исполнились, чтобы детки радовали, а красавица жена любила и боготворила", — подписала Королева фото, на котором позирует с другом в желтом платье с откровенным декольте.

Ранее Наташа Королева спела с Беркутом.