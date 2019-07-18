Мисс Москва и экс-король Малайзии прокомментировали слухи о разводе

На опубликованной записи модель призналась супругу в любви.

"Фарис всегда заботится обо мне и нашей семье, а я забочусь о нем. И, конечно, я хочу быть единственной в его жизни и оставаться с ним до конца своих дней", — сказала Воеводина.

В этом же ролике бывший король признается, что считает "страсть и взаимопонимание" основными факторами счастливого союза.

"В семье главное — дети, потому что они наше наследие", — добавил Мухаммад V.