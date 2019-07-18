Пугачёва купила элитную квартиру в Юрмале

Пугачёва приезжает на побережье Балтийского моря ежегодно. В этом году она вместе с семьёй остановилась в Булдури, где арендовала роскошную виллу. Буквально на днях певица обзавелась собственным жильём. По предварительным оценкам, дом площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошёлся Примадонне более, чем в €400 000.

Таким образом, Пугачёва автоматически получила вид на жительство в Латвии. Для того, чтоб свободно передвигаться по стране, достаточно приобрести недвижимость за €250 000, отмечает argumenti.ru.

Ранее звезда оказалась в центре скандала после того, как её автомобиль заметили на перроне Рижского вокзала. Видео, появившееся в интернете, вызвало бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила, писал News.ru.