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Пугачёва купила элитную квартиру в Юрмале 

News.ru 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Российская певица Алла Пугачёва стала обладательницей элитной недвижимости в Латвии. Примадонна приобрела домик в самом центре Юрмалы.
Пугачёва приезжает на побережье Балтийского моря ежегодно. В этом году она вместе с семьёй остановилась в Булдури, где арендовала роскошную виллу. Буквально на днях певица обзавелась собственным жильём. По предварительным оценкам, дом площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошёлся Примадонне более, чем в €400 000.
Таким образом, Пугачёва автоматически получила вид на жительство в Латвии. Для того, чтоб свободно передвигаться по стране, достаточно приобрести недвижимость за €250 000, отмечает argumenti.ru.
Ранее звезда оказалась в центре скандала после того, как её автомобиль заметили на перроне Рижского вокзала. Видео, появившееся в интернете, вызвало бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила, писал News.ru.
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Комментарии14
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , газета "Аргументы недели" , Латвия , Юрмала
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