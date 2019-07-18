Погибший участник «Дома-2» предсказал свою смерть

Украинский телеведущий Евгений Щербаков , погибший в Одессе, заранее знал о том, что с ним может произойти, сообщает УНИАН. За десять дней до своей смерти мужчина оставил таинственное сообщение на своём канале в Telegram.

О смерти Щербакова, запомнившегося российским зрителям своим участием в проектах «Дом-2», «Прожарка», «Импровизация ведущих», стало известно 17 июля. По данным издания, тело телеведущего обнаружили в Одессе рядом с жилым домом. Предполагается, что мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на 17 этаже. Правоохранители завели уголовное дело. Ведётся расследование.

СМИ обратили внимание на Telegram-канал Публичный масон, который вёл Щербаков. Одна из записей дала основание предполагать, что шоумен предсказал свою смерть или готовился к самоубийству.

«Не знаю, что именно, но что-то точно ждёт меня семнадцатого июля… Возможно, в 7:50 …», — написал Щербаков.