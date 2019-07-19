У Лободы почернели ноги

Светлана Лобода опубликовала фотографию после большого концерта, который она дала в Нижнем Новгороде 16 июля.

Певица продемонстрировала огромные гематомы на коленях и нашла прямую связь между размером синяков и размером площадки, на которой она выступает.

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — подписала снимок Лобода.

Подписчики артистки пожелали ей скорее восстановиться после концерта и избавиться от синяков. Некоторые предложили свои способы исцеления.