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У Лободы почернели ноги 

Рамблер + ещё 9 13 минут назад
Фото: Instagram
Светлана Лобода опубликовала фотографию после большого концерта, который она дала в Нижнем Новгороде 16 июля.
Певица продемонстрировала огромные гематомы на коленях и нашла прямую связь между размером синяков и размером площадки, на которой она выступает.
«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — подписала снимок Лобода.
Подписчики артистки пожелали ей скорее восстановиться после концерта и избавиться от синяков. Некоторые предложили свои способы исцеления.
«Немедленно мазь спасатель!» — предложила Лолита Милявская.
«Надо зацеловать!» — заявил Николай Басков.
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Николай Басков , Светлана Лобода
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