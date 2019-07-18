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Раскрыта тайна многомиллионного наследства Элины Быстрицкой 

Вести Подмосковья + ещё 1 29 минут назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Стало известно, откуда взялось многомиллионное наследство Элины Быстрицкой. Как утверждают журналисты «Комсомольской правды», Быстрицкая потеряла все свои сбережения в 90-е годы, когда проводилась гайдаровская реформа. Она в кино тогда почти не снималась, в театре играла небольшие роли. Актриса жила на пенсию, зарплату преподавателя и что-то получала за работу на радио.
Быстрицкая помогала женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Она организовала Центр духовного и физического совершенствования женщины. Мэр Москвы Юрий Лужков оценил идею Быстрицкой и выделил ей полгектара земли на Цветном бульваре. Актриса связалась с недобросовестным застройщиком и здание Центра осталось недостроенным.
Но у артистки остались права на 30% земли в центре города, которую она решила продать предпринимателю из Америки. Ее обманули — векселя, в которых была большая сумма денег, исчезли. Некоторая часть суммы осталась у Быстрицкой.
Завещание актрисы вступит в силу в конце октября текущего года. Через полгода после ее смерти. Уже возбуждено уголовное дело о пропаже крупной суммы денег со счетов актрисы. Правоохранительные органы расследуют пропажу 38 миллионов рублей. Младшая сестра актрисы обвиняет ее помощницу в хищении денег.
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Шоу-бизнес , Юрий Лужков , Элина Быстрицкая , МВД , Комсомольская правда
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