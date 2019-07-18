Раскрыта тайна многомиллионного наследства Элины Быстрицкой

Стало известно, откуда взялось многомиллионное наследство Элины Быстрицкой . Как утверждают журналисты «Комсомольской правды», Быстрицкая потеряла все свои сбережения в 90-е годы, когда проводилась гайдаровская реформа. Она в кино тогда почти не снималась, в театре играла небольшие роли. Актриса жила на пенсию, зарплату преподавателя и что-то получала за работу на радио.

Быстрицкая помогала женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Она организовала Центр духовного и физического совершенствования женщины. Мэр Москвы Юрий Лужков оценил идею Быстрицкой и выделил ей полгектара земли на Цветном бульваре. Актриса связалась с недобросовестным застройщиком и здание Центра осталось недостроенным.

Но у артистки остались права на 30% земли в центре города, которую она решила продать предпринимателю из Америки. Ее обманули — векселя, в которых была большая сумма денег, исчезли. Некоторая часть суммы осталась у Быстрицкой.