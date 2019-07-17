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Ответила Куперу: Шейк поделилась откровенным фото 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Фото: @irinashayk
Супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram фотографию в купальнике.
Подписчики манекенщицы оценили её безупречную фигуру и заявили, что голливудскому актёру, который, по слухам, ушёл от Шейк к певице Леди Гаге, уже следует начинать кусать локти.
Снимок появился в аккаунте модели 16 июля. На фото она делает селфи перед зеркалом, одетая в бирюзовый купальник.
«Мой любимый цвет этим летом», — подписала пост Шейк.
Пользователи соцсети отреагировали на публикацию, отметив идеальную внешность модели. Подписчики оставили под постом более 4,5 тыс. комментариев.
«Ирина, почему вы год от года выглядите только лучше и лучше?» — задалась вопросом @jenatkinhair (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Тот редкий случай, когда фотка в красивом белье с красивой фигурой, а смотришь на красивое лицо первым делом))», — заявила raccoonlizzy.
«Как можно променять такую шикарную женщину на Гагу? Эх Брэдли, Брэдли, дурак ты», -отметила @zhanargul_batrahanova. «Чтобы он понял кого потерял», — подчеркнула @aitana_shalxanova.
СМИ обсуждают вероятный разрыв 33-летней Ирины Шейк с супругом Брэдли Купером. Предполагается, что причиной размолвки стал роман голливудского актёра с певицей Леди Гагой, которая, по слухам, уже перебралась в дом нового избранника и выкинула из него вещи и мебель, оставшуюся от его жены.
Информация об этом взбесила российских пользователей соцсетей, которые атаковали Instagram певицы, устроив в нём всероссийский чат. В настоящее время под последним постом Гаги размещено более 200 тысяч комментариев, в которых жители РФ и стран СНГ укоряют артистку, делятся рецептами, рассказывают анекдоты и проводят перепись жителей бывшего СССР.
Комментарии
Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта
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