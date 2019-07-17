Обезумевший жених вогнал Кондулайнен в летаргический сон

Актриса Елена Кондулайнен на съемках передачи "Мой герой" рассказала о романе своей молодости, который едва не окончился трагически.

Молодой человек прочел дневник Елены и выяснил, что не является ее первой любовью. Он избил ее, собрал все ее фотографии и уничтожил.

"Я понимаю, что я просто хочу его не видеть больше, потому что он меня убьет. Он меня доведет до того, что меня не будет. Потому что я совсем в другой жизни выросла. И я понимаю, что мне нужно исчезнуть", — цитирует 61-летнюю актрису Bimru.

Молодая Кондулайнен уехала к бабушке в Ленобласть, где, по ее словам, впала в литургической сон и очнулась только спустя трое суток. Мужчина искал ее и даже приехал в ЗАГС в день их запланированной до ссоры свадьбы.