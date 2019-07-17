«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме

Лолита Милявская записала в инстаграме видеообращение к поклонникам.

Она призналась, что после новостей о ее разводе с молодым супругом Дмитрием Ивановым многие мужчины мечтают видеть ее своей невестой. "Я сходила на почту и почитала предложения мужчин. Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени", — цитирует сайт kp.ru Милявскую, вернувшуюся с отдыха в Болгарии.

Лолита также ответила на обвинения в алкоголизме. "Стареющая женщина-алкоголичка. Так вот "стареющая женщина-алкоголичка" возвращается к работе", — заявила она.