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Почему Меган Маркл ненавидят в Британии, объяснила Sun 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Герцогиня Сассекская Меган Маркл прошла путь от доброжелательного отношения к себе до того, что к ней стали относиться с ненавистью. Причины этого объясняет The Sun.
В издании сообщают, что Маркл надоела британцам своим статусом «бедная я» и королевской паранойей.
Кроме того, у герцогини отмечают пиар-скандалы, чрезмерные растраты, плохие отношения с собственной семьей и с британской общественностью, а также поступки, противоречащие королевским устоям.
Ранее Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье популярному певцу.
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