Известный продюсер оценил экскурсии к могиле Началовой

Продюсер Андрей Загорский назвал «отмывом денег» организацию экскурсий к могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.

Загорский рассказал, что побывал на экскурсии, куда входило посещение парка Царицыно, Третьяковской галереи, Красной площади, Ваганьковского и Троекуровского кладбищ.

«Нас подвели и к могиле Началовой. Экскурсовод начала нести весь этот бред о том, что люди здесь заряжают воду, берут землю и так далее. Я разочарован данной экскурсией. Такое ощущение, что просто идет отмыв денег, не более того», — рассказал Загорский Nation News.

По мнению продюсера, организаторы экскурсий просто начитались желтой прессы и делают на этом деньги.

Загорский отметил, что организатором экскурсий выступает белорусская фирма, и в группе туристов в основном были граждане Беларуси.