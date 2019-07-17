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Известный продюсер оценил экскурсии к могиле Началовой 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Продюсер Андрей Загорский назвал «отмывом денег» организацию экскурсий к могиле певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.
Загорский рассказал, что побывал на экскурсии, куда входило посещение парка Царицыно, Третьяковской галереи, Красной площади, Ваганьковского и Троекуровского кладбищ.
«Нас подвели и к могиле Началовой. Экскурсовод начала нести весь этот бред о том, что люди здесь заряжают воду, берут землю и так далее. Я разочарован данной экскурсией. Такое ощущение, что просто идет отмыв денег, не более того», — рассказал Загорский Nation News.
По мнению продюсера, организаторы экскурсий просто начитались желтой прессы и делают на этом деньги.
Загорский отметил, что организатором экскурсий выступает белорусская фирма, и в группе туристов в основном были граждане Беларуси.
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