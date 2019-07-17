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Адвокат прокомментировал развод «Мисс Москва» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Адвокат бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной Евгений Тарло не в курсе ее развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом «Лайфу» заявил он сам.
26-летняя Воеводина — «Мисс Москва-2015». Спустя три года после победы в конкурсе красоты девушка вышла замуж за на тот момент короля Малайзии. Вскоре после этого 49-летний Мухаммад отрекся от престола.
Весной 2019 года у бывшего короля и бывшей «Мисс Москва» родился сын, а два дня назад малазийские СМИ сообщили, что 1 июля Воеводина и Мухаммад развелись. Сегодня эту информацию подтвердила подруга модели — директор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева.
«Все эти сообщения в СМИ… я не знаю, на что рассчитаны», — заявил, в свою очередь, адвокат Воеводиной.
Евгений Тарло, отметив, что помогает модели с оформлением документов на сына, назвал сведения о разводе своей клиентки пересудами, а причиной их возникновения — «большую любовь или даже страсть» между супругами. Юрист подчеркнул, что Воеводина вышла за Мухаммада по любви и любит его до сих пор.
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Тарло , Оксана Воеводина , Татьяна Андреева , Малайзия , Москва
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