Адвокат прокомментировал развод «Мисс Москва»

26-летняя Воеводина — «Мисс Москва-2015». Спустя три года после победы в конкурсе красоты девушка вышла замуж за на тот момент короля Малайзии. Вскоре после этого 49-летний Мухаммад отрекся от престола.

Весной 2019 года у бывшего короля и бывшей «Мисс Москва» родился сын, а два дня назад малазийские СМИ сообщили, что 1 июля Воеводина и Мухаммад развелись. Сегодня эту информацию подтвердила подруга модели — директор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева

«Все эти сообщения в СМИ… я не знаю, на что рассчитаны», — заявил, в свою очередь, адвокат Воеводиной.

Евгений Тарло, отметив, что помогает модели с оформлением документов на сына, назвал сведения о разводе своей клиентки пересудами, а причиной их возникновения — «большую любовь или даже страсть» между супругами. Юрист подчеркнул, что Воеводина вышла за Мухаммада по любви и любит его до сих пор.