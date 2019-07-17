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Врач указал на критическое состояние Алибасова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бари Алибасов может стать инвалидом из-за неправильного лечения, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова медиков. При этом большую роль в этом сыграют юлизкие продюсера, которые не снабжают его качественными лекарствами.
Кандидат медицинских наук Кирилл Луммер изучив, рекомендации к лечению, которые сам Алибасов выложил на своей странице в Instagram, отметил, что несмотря на обсуждаемую инсценировку отравления диагноз был поставлен продюсеру серьёзный. «Язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см» свидетельствует о том, что стенки пищевода шоумена сильно поражены.
«Cужение до 0,8 см — это критично… [Оно] может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия — невозможность самостоятельно глотать», — отметил эксперт.
@alibasov_nana
По словам специалиста, исходя из заключения медиков, Алибасову должны были поставить специальную трубку в желудок, чтобы продюсер мог питаться. При этом рацион шоумена должны составлять только супы и детское пюре.
Для эффективного лечения Алибасову прописали ряд дорогостоящих качественных препаратов, которые, по словам подруги продюсера доктора медицинских наук Марият Мухиной, его близкие заменили на дешёвые аналоги.
«Без этих лекарств его пищевод сузится, и в результате Бари останется инвалидом!» — заявила Мухиной.
Известно, что после скандального заявления Мухину обвинили в том, что она специально накачивала Алибасова наркотиками, чтобы завладеть его недвижимостью. В результате медик лишилась возможности навещать друга, который ранее не раз благодарил её за заботу о его здоровье.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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