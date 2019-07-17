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«Развёл на любовь»: Богомолова обвинили в использовании Собчак 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: @konbog75
Блогерша Лена Миро на своей странице в «Живом Журнале» выдвинула свою версию, почему Константин Богомолов закрутил роман с Ксенией Собчак. По её словам, режиссёр преследовал корыстную цель пропиарить свой дебют на ТВ.
Миро уверяет, что «больное место» у Собчак — это её «некрасивость», подчёркивая, что ошибочно полагать, будто внешность телеведущую «не парит».
При этом Богомолов, по её словам, от недостатка внимания со стороны прекрасной половины человечества не страдает и мог бы «пялить актрис, среди которых много красивых женщин». Миро задалась вопросом, "зачем же Костику понадобилась Ксения".
«Богомолов цинично развёл Собчак на любовь, когда ему понадобился пиар его говно-сериала «Содержанки». Костик, хоть и поганый, но умный мужик и грамотно всё просчитал», — выдвинула версию блогер.
В свою очередь Собчак, по словам Миро, обладает редким даром «превращать в светский персонаж любую безликую серость», которой является Богомолов.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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