«Развёл на любовь»: Богомолова обвинили в использовании Собчак

Миро уверяет, что «больное место» у Собчак — это её «некрасивость», подчёркивая, что ошибочно полагать, будто внешность телеведущую «не парит».

При этом Богомолов, по её словам, от недостатка внимания со стороны прекрасной половины человечества не страдает и мог бы «пялить актрис, среди которых много красивых женщин». Миро задалась вопросом, "зачем же Костику понадобилась Ксения".

«Богомолов цинично развёл Собчак на любовь, когда ему понадобился пиар его говно-сериала «Содержанки». Костик, хоть и поганый, но умный мужик и грамотно всё просчитал», — выдвинула версию блогер.

В свою очередь Собчак, по словам Миро, обладает редким даром «превращать в светский персонаж любую безликую серость», которой является Богомолов.