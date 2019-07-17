Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы вероятные места проведения «Евровидения-2020» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Роттердам и Маастрихт остались единственными претендентами на проведение песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах, сообщили местные СМИ.
Два города подали гораздо более сильные заявки по сравнению с другими претендентами, сообщил портал NL Times со ссылкой на оргкомитет.
«Оба города имеют хорошие площадки с точки зрения организации телевизионной трансляции и мероприятия в целом. В дополнение, в городах и окрестностях имеется достаточно мест для размещения гостей, представлены хорошие планы по организации сопутствующих мероприятий и имеется готовность внести значительный финансовый вклад в проведение конкурса», — передает ТАСС сообщение представителя оргкомитета.
В случае победы Роттердама конкурс пройдет в концертном зале «Ахой», а при победе Маастрихта — в конгресс-центре MECC.
Амстердам получил право проводить у себя «Евровидение» после того, как 18 мая в Тель-Авиве на конкурсе «Евровидение-2019» победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.
Позже выяснилось, что победитель конкурса Дункан Лоуренс нарушил одно из правил состязания, однако организаторы решили не аннулировать его результат.
Напомним, в начале июля мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Актриса Яковлева рассказала об ошибке врачей Экс-король Малайзии развелся с русской женой Лопырева оценила фигуру Собчак и назвала Бузову «бездарностью»
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , ИТАР-ТАСС , Маастрихт , Нидерланды , Роттердам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый потоп: целый город в России уходит под воду109
Россияне получили извещения о своей смерти1
В деле о крушении MH17 появились новые свидетели567
Бойня россиян в Греции попала на видео145
Зеленский экстренно созывает Раду47
Видео
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Ближний Восток
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Бойня россиян в Греции попала на видео
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение