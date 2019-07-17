Названы вероятные места проведения «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт остались единственными претендентами на проведение песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах , сообщили местные СМИ.

Два города подали гораздо более сильные заявки по сравнению с другими претендентами, сообщил портал NL Times со ссылкой на оргкомитет.

«Оба города имеют хорошие площадки с точки зрения организации телевизионной трансляции и мероприятия в целом. В дополнение, в городах и окрестностях имеется достаточно мест для размещения гостей, представлены хорошие планы по организации сопутствующих мероприятий и имеется готовность внести значительный финансовый вклад в проведение конкурса», — передает ТАСС сообщение представителя оргкомитета.

В случае победы Роттердама конкурс пройдет в концертном зале «Ахой», а при победе Маастрихта — в конгресс-центре MECC.

Амстердам получил право проводить у себя «Евровидение» после того, как 18 мая в Тель-Авиве на конкурсе «Евровидение-2019» победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев

Позже выяснилось, что победитель конкурса Дункан Лоуренс нарушил одно из правил состязания, однако организаторы решили не аннулировать его результат.

Напомним, в начале июля мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.