Стали известны подробности развода «Мисс Москва»

«Оксана там ни при чем»: подробности развода «Мисс Москва»

В 2015 году ныне 26-летняя Воеводина выиграла конкурс красоты «Мисс Москва», а в 2018-м приняла ислам и вышла замуж за ныне 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V. Он отрекся от престола вскоре после свадьбы.

В мае 2019-го Воеводина родила бывшему монарху сына Леона. Два дня назад малазийское издание Astro Awani сообщило, что пара подала на развод в июне, а уже 1 июля он был оформлен официально. 26 июня Воеводина посетила финал конкурса «Краса России» в Москве, но отказалась говорить с журналистами, сославшись на дворцовый этикет.

«Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной», — рассказала «Комсомольской правде» Татьяна Андреева, директор «Красы России» и подруга Воеводиной.