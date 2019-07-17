Стали известны подробности развода «Мисс Москва»

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«Оксана там ни при чем»: подробности развода «Мисс Москва» 

Рамблер 58 минут назад
Бывшая «Мисс Москва» Оксана Воеводина и впрямь развелась с бывшим королем Малайзии, но не виновата в этом, рассказали «Комсомольской правде» ее друзья.
Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москва"
В 2015 году ныне 26-летняя Воеводина выиграла конкурс красоты «Мисс Москва», а в 2018-м приняла ислам и вышла замуж за ныне 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V. Он отрекся от престола вскоре после свадьбы.
В мае 2019-го Воеводина родила бывшему монарху сына Леона. Два дня назад малазийское издание Astro Awani сообщило, что пара подала на развод в июне, а уже 1 июля он был оформлен официально. 26 июня Воеводина посетила финал конкурса «Краса России» в Москве, но отказалась говорить с журналистами, сославшись на дворцовый этикет.
«Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной», — рассказала «Комсомольской правде» Татьяна Андреева, директор «Красы России» и подруга Воеводиной.
Она добавила, что в настоящее время ее подруга находится в столице России. Тем временем еще один друг модели на условиях анонимности сообщил изданию, что Воеводина не виновата в разводе с Мухаммадом V. Впрочем, своими «догадками» на этот счет он поделиться «пока» отказался.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Воеводина , Татьяна Андреева , Комсомольская правда , Малайзия , Москва
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