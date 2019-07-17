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«Убил что ли»: в Сети испугались за жену Гогена Солнцева 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Instagram
Актер Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фото своей супруги Екатерины Терешкович. На снимке женщина завернута в шарф и выглядит замерзшей.
«Навестили. Катя всем передаёт большой привет, по вечерам немного прохладно и мы привезли одежды», — написал он, не уточнив, где именно находится Терешкович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По словам Солнцева, женщина всем довольна, просит не переживать за нее и обещает скоро быть «в строю».
Подписчики актера решили, что женщина на фото совсем не похожа на Терешкович.
«Что вы с ней сделали бедная женщина», — написала @helen.helena.7106670.
«а ты ее бьешь?» — спросила @nails_kapotnya.
«Это просто кошмар. У меня у одной такое ощущение, что Кати уже давно нет в живых, а это просто желание Гогена подпитывать интерес аудитории, чтобы не угасал?» — добавила @rasseich.
«ты ее убил что ли… это ужас где она и как выглядит», — заявила @tambovsalsa.
Некоторые пользователи предположили, что Солнцев опубликовал фото 64-летней супруги, сделанное еще до пластических операций.
«Фото старое, лицо ещё неотредактированное», — написала @yanetta1985.
«Тут ещё пластики лица нет. Это старое фото и кольца нет обручального», — обратила внимание @yanarybnikova.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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