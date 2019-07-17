«Убил что ли»: в Сети испугались за жену Гогена Солнцева

«Навестили. Катя всем передаёт большой привет, по вечерам немного прохладно и мы привезли одежды», — написал он, не уточнив, где именно находится Терешкович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

По словам Солнцева, женщина всем довольна, просит не переживать за нее и обещает скоро быть «в строю».

Подписчики актера решили, что женщина на фото совсем не похожа на Терешкович.

«Что вы с ней сделали бедная женщина», — написала @helen.helena.7106670.

«а ты ее бьешь?» — спросила @nails_kapotnya.

«Это просто кошмар. У меня у одной такое ощущение, что Кати уже давно нет в живых, а это просто желание Гогена подпитывать интерес аудитории, чтобы не угасал?» — добавила @rasseich.

«ты ее убил что ли… это ужас где она и как выглядит», — заявила @tambovsalsa.

Некоторые пользователи предположили, что Солнцев опубликовал фото 64-летней супруги, сделанное еще до пластических операций.

«Фото старое, лицо ещё неотредактированное», — написала @yanetta1985.