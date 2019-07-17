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СМИ: экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 

Рамблер + ещё 9 17 минут назад
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает малайзийский портал Astro Awani.
По данным портала, заявление о расторжении брака было подано в суд Сингапура 22 июня 2019 года. Процедура оформления развода была завершена 1 июля.
В свидетельстве о расторжении брака указано, что развод был утвержден шариатским судом, подчеркивает Astro Awani.
Свадьба короля Мухаммада V и российской модели состоялась в ноябре прошлого года в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.
СМИ писали, что перед свадьбой 49-летний монарх более года навещал Воеводину в России. Также сообщалось, что 25-летняя россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.
В январе 2019-го появились слухи о решении супругов развестись. Информацию о разводе опроверг отец девушки Андрей Воеводин. Он заявил «Комсомольской правде», что первым бы узнал о расставании своей дочери с мужем.
Воеводин не стал уточнять, где именно сейчас находится его дочь. Он заявил, что не имеет права разглашать местонахождение «королевской особы».
Мухаммад V стал королем в 2016 году. В Малайзии должность главы государства — верховного правителя/короля — является выборной: его выбирают раз в пять лет из числа наследственных султанов разных штатов. В январе 2019-го Мухаммад V отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Воеводина , Комсомольская правда , Малайзия , Москва
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