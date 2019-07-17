СМИ: экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

По данным портала, заявление о расторжении брака было подано в суд Сингапура 22 июня 2019 года. Процедура оформления развода была завершена 1 июля.

В свидетельстве о расторжении брака указано, что развод был утвержден шариатским судом, подчеркивает Astro Awani.

Свадьба короля Мухаммада V и российской модели состоялась в ноябре прошлого года в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.

СМИ писали, что перед свадьбой 49-летний монарх более года навещал Воеводину в России. Также сообщалось, что 25-летняя россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.

В январе 2019-го появились слухи о решении супругов развестись. Информацию о разводе опроверг отец девушки Андрей Воеводин. Он заявил «Комсомольской правде», что первым бы узнал о расставании своей дочери с мужем.

Воеводин не стал уточнять, где именно сейчас находится его дочь. Он заявил, что не имеет права разглашать местонахождение «королевской особы».

Мухаммад V стал королем в 2016 году. В Малайзии должность главы государства — верховного правителя/короля — является выборной: его выбирают раз в пять лет из числа наследственных султанов разных штатов. В январе 2019-го Мухаммад V отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан.