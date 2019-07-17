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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москвой», сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 4 27 минут назад
Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015", сообщает местная газета New Straits Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные социальные сети.
Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.
Кроме того, как сообщили газете источники, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее сын — "будущий король Малайзии".
Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года.
В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарх в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.
Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной.
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Шоу-бизнес , Видео , Оксана Воеводина , РИА Новости , Малайзия , Москва , Сингапур
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