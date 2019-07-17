«Разлучница!»: Россияне «захватили» инстаграм Леди Гаги

Осенью 2018 года вышел фильм «Звезда родилась», в котором Гага и Купер сыграли влюбленную пару, а в 2019-м Купер и Шейк объявили о расставании. Таблоиды начали строить предположения, что причиной их разрыва стал «служебный роман» актера и певицы. В июле появились слухи о переезде Гаги в дом Брэдли Купера, и множество россиян решило выступить на стороне Шейк.

Как отмечает Medialiks, в Instagram-атаке на Гагу приняли участие «халаты» — так называют себя пользовательницы-хейтерши. Обычно это домохозяйки, которые интересуются жизнью звёзд, оскорбляют их в комментариях и ищут на них компромат.

«Разлучница, взяла чужое!» — написала одна из пользовательниц Гаге.

«Приворот сделала на Брэдлика. Не быть вам вместе никогда. Ирка в миллион раз круче», — добавила другая.

«Верни Брэдлика Ирче!» — потребовала третья.

Призывы «вернуть Брэдли» появлялись в комментариях несколько дней, после чего русскоязычные пользователи начали общаться друг с другом и размещать объявления.

«Срочный выкуп авто в любом состоянии», — написала на странице Гаги одна из пользовательниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ребята, тут есть кому нужен миниатюрный щенок шпица?» — спросила другая.

«Кому рецепт неоткидного плова?» — предложила @l_dmitriyeva.

«Познакомлюсь с достойным мужчиной для сер отношений» — заявила @aleksa24.06.

«Очень прикольный чат) есть кто с Ташкента?)» — поинтересовалась @romawedart.

«Якутии привет. сегодня мы ели тугунков наисвежайших а вы с другой стороны океана их никогда не попробуете», — похвасталась перед Гагой @lida151015.

«Сдавайся Леди Гага ты окружена», — написал @vladislavevmenenko.