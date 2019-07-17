Россияне назвали самого раздражающего ведущего на ТВ

Клинический психолог, психотерапевт Наталья Жолудева предположила, что зрителей смущает «налет цинизма», который за долгие годы работы приобрел и сам Малахов, и его шоу.

«Он демонстрирует нам чужое страдание, разбитые судьбы, боль и несчастья, его передачи дергают за нерв сопереживания, выжимают слезу», — отметила она.

По мнению психолога, ведущий в таких программах находится в фокусе зрительского внимания, а любая неискренность с его стороны или суетливость вызывают раздражение и неприязнь.

Малышева, по мнению Жолудевой, строит свои передачи на провокации и эпатаже, а также выступает с «родительской позиции», в ее диалогах слышится назидательность, которая может раздражать людей.

«Ее посыл к зрителю — «вы неразумные и незнающие, а мы сейчас вам объясним, как жить», — отметила психолог.

В случае с Соловьевым специалист обратила внимание на высокомерие ведущего.

«Его позиция: «Я взрослый, успешный, умный, а вот вы еще докажите, что с вами стоит разговаривать», — отметила она.

Жолудева подчеркнула, что уважения заслуживают и его оппоненты, и аудитория. Также, по ее мнению, Соловьеву недостает самоиронии.

«КП» отмечает, что на первых позициях в списке оказались те же люди, которые традиционно побеждают в рейтингах самых популярных теледеятелей.