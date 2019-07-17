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Россияне назвали самого раздражающего ведущего на ТВ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» провела опрос «Кто из ведущих вас больше всего раздражает?». 12 процентов респондентов ответили, что раздражение у них вызывает Андрей Малахов, десять процентов назвали самой раздражающей Елену Малышеву, а девять процентов — Владимира Соловьева.
Клинический психолог, психотерапевт Наталья Жолудева предположила, что зрителей смущает «налет цинизма», который за долгие годы работы приобрел и сам Малахов, и его шоу.
«Он демонстрирует нам чужое страдание, разбитые судьбы, боль и несчастья, его передачи дергают за нерв сопереживания, выжимают слезу», — отметила она.
По мнению психолога, ведущий в таких программах находится в фокусе зрительского внимания, а любая неискренность с его стороны или суетливость вызывают раздражение и неприязнь.
Малышева, по мнению Жолудевой, строит свои передачи на провокации и эпатаже, а также выступает с «родительской позиции», в ее диалогах слышится назидательность, которая может раздражать людей.
«Ее посыл к зрителю — «вы неразумные и незнающие, а мы сейчас вам объясним, как жить», — отметила психолог.
В случае с Соловьевым специалист обратила внимание на высокомерие ведущего.
«Его позиция: «Я взрослый, успешный, умный, а вот вы еще докажите, что с вами стоит разговаривать», — отметила она.
Жолудева подчеркнула, что уважения заслуживают и его оппоненты, и аудитория. Также, по ее мнению, Соловьеву недостает самоиронии.
Всего в опросе «КП» приняли участие 11 639 человек. Четвертое место зрители отдали Ольге Скабеевой, пятое разделили Дмитрий Киселев, Юлия Барановская и Екатерина Андреева. Также среди самых раздражающих участники опроса называли Розу Сябитову, Ларису Гузееву, Максима Галкина и Артема Шейнина.
«КП» отмечает, что на первых позициях в списке оказались те же люди, которые традиционно побеждают в рейтингах самых популярных теледеятелей.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Дмитрий Киселев , Андрей Малахов , Роза Сябитова , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Юлия Барановская , Лариса Гузеева , Екатерина Андреева , Артем Шейнин , Максим Галкин , Комсомольская правда
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