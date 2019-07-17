«Дешево и убого»: Собчак станцевала перед Макаревичем

Собчак подняла тему современной музыки и спросила у Макаревича, нравится ли ему Лобода. Музыкант заявил, что с ее творчеством не знаком. Тогда Собчак попыталась напеть Макаревичу песню Лободы «Твои глаза», при этом она попыталась показать сексуальный танец. Однако Макаревич так и не понял, о ком говорит Собчак.

«Да ладно. <…> У нее фигура невероятная. Андрюш, такой вы не видели! Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать чего-то такого, чего не надо [смотрю на нее — прим.ред.]. Я не знаю, сколько [часов] человек в день проводит в спортзале», — продолжила описывать достоинства Лободы Собчак.

Она добавила, что Лобода хороша не только фигурой, но и «поет мелодично».

Однако зрители танец Собчак не оценили. Они назвали ее действия неуместными, а происходящее в студии — "дешевым и убогим".