Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дешево и убого»: Собчак станцевала перед Макаревичем 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Фото: @xenia_sobchak
Журналистка Ксения Собчак стала гостьей шоу «Смак» Андрея Макаревича и рассказала, что восхищается фигурой певицы Светланы Лободы. Выпуск шоу опубликован на YouTube.
Собчак подняла тему современной музыки и спросила у Макаревича, нравится ли ему Лобода. Музыкант заявил, что с ее творчеством не знаком. Тогда Собчак попыталась напеть Макаревичу песню Лободы «Твои глаза», при этом она попыталась показать сексуальный танец. Однако Макаревич так и не понял, о ком говорит Собчак.
«Да ладно. <…> У нее фигура невероятная. Андрюш, такой вы не видели! Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать чего-то такого, чего не надо [смотрю на нее — прим.ред.]. Я не знаю, сколько [часов] человек в день проводит в спортзале», — продолжила описывать достоинства Лободы Собчак.
Она добавила, что Лобода хороша не только фигурой, но и «поет мелодично».
Однако зрители танец Собчак не оценили. Они назвали ее действия неуместными, а происходящее в студии — "дешевым и убогим".
«Мне кажется, есть такое понятие, как уместность. Но ведущая не в курсе», — написали в комментариях к видео в инстаграме Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Светлана Лобода , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбассу предоставили российское гражданство
Москвичка сделала заявление о насильном переезде в Чечню1
Названы подробности задержания матери за лекарство для сына5
В Германии оценили отставку Меркель из-за приступов3
Сенсация в Донбассе: объявлено бессрочное перемирие24
Видео
01:08
Звезда КВН обратился к Путину
Общество
00:54
Лолиту закидали непристойными предложениями
Шоу-бизнес
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
00:49
Тарзан опубликовал фото в микроплавках
Шоу-бизнес
03:54
Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы
Шоу-бизнес
06:34
Ядерные испытания США создали еще один Чернобыль
Наука и техника Наука
01:06
Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения
В мире
00:24
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку
Криминал Происшествия
00:50
Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь
Общество
00:57
«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение