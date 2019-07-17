«Дешево и убого»: Собчак станцевала перед Макаревичем 

Журналистка Ксения Собчак стала гостьей шоу «Смак» Андрея Макаревича и рассказала, что восхищается фигурой певицы Светланы Лободы. Выпуск шоу опубликован на YouTube.
Собчак подняла тему современной музыки и спросила у Макаревича, нравится ли ему Лобода. Музыкант заявил, что с ее творчеством не знаком. Тогда Собчак попыталась напеть Макаревичу песню Лободы «Твои глаза», при этом она попыталась показать сексуальный танец. Однако Макаревич так и не понял, о ком говорит Собчак.
«Да ладно. <…> У нее фигура невероятная. Андрюш, такой вы не видели! Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать чего-то такого, чего не надо [смотрю на нее — прим.ред.]. Я не знаю, сколько [часов] человек в день проводит в спортзале», — продолжила описывать достоинства Лободы Собчак.
Она добавила, что Лобода хороша не только фигурой, но и «поет мелодично».
Однако зрители танец Собчак не оценили. Они назвали ее действия неуместными, а происходящее в студии — "дешевым и убогим".
«Мне кажется, есть такое понятие, как уместность. Но ведущая не в курсе», — написали в комментариях к видео в инстаграме Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).