«Хотите убить? Растоптать?»: Волочкова о запоях

Балерина Анастасия Волочкова назвала попыткой «словить хайп» заявления о якобы имеющихся у нее проблемах с алкоголем. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее режиссер Никита Лойк рассказал на YouTube-канале «Говорящие головы», как ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман снимала фильм о Волочковой. Он утверждает, что балерина «не просыхала» в течение съемок, вела себя «совершенно отвратительно» и просила прийти на интервью с вином.

«Я поехала с ней в Петербург. Она опоздала на поезд, забыла паспорт. У нас под срывом была вся командировка тогда. <…> Я больше не хочу с этим работать никогда, мне про этого человека все понятно», — заявила Шихман.

Комментируя эти слова, Волочкова заявила, что с Шихман не знакома.

«Не первый раз на моем имени пытаются «словить хайп», — сказала балерина.

Волочкова заявила, что ей надоело оправдываться, и обвинила критиков в попытках загнать ее в угол.

«Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь», — заверила балерина.

Она отметила, что за неделю таблоиды четыре раза выдали ее замуж за разных мужчин, а затем руку и сердце ей предложил сын художника Никаса Сафронова Дмитрий.

«Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью», — заключила она.