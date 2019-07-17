Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хотите убить? Растоптать?»: Волочкова о запоях 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова назвала попыткой «словить хайп» заявления о якобы имеющихся у нее проблемах с алкоголем. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее режиссер Никита Лойк рассказал на YouTube-канале «Говорящие головы», как ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман снимала фильм о Волочковой. Он утверждает, что балерина «не просыхала» в течение съемок, вела себя «совершенно отвратительно» и просила прийти на интервью с вином.
«Я поехала с ней в Петербург. Она опоздала на поезд, забыла паспорт. У нас под срывом была вся командировка тогда. <…> Я больше не хочу с этим работать никогда, мне про этого человека все понятно», — заявила Шихман.
Комментируя эти слова, Волочкова заявила, что с Шихман не знакома.
«Не первый раз на моем имени пытаются «словить хайп», — сказала балерина.
Волочкова заявила, что ей надоело оправдываться, и обвинила критиков в попытках загнать ее в угол.
«Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь», — заверила балерина.
Она отметила, что за неделю таблоиды четыре раза выдали ее замуж за разных мужчин, а затем руку и сердце ей предложил сын художника Никаса Сафронова Дмитрий.
«Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью», — заключила она.
Ранее Волочкова стала героиней шоу «Осторожно, Собчак». Ксения Собчак заявляла, что балерина «сильно выпила в кадре».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Статьи , Никита Лойк , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конституцию предложили изменить347
Названы сроки начала поставок С-500 в войска1
Россия скорректирует стратегию нацбезопасности2
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции26
Россия пообещала вовремя усилить Турцию16
Видео
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:32
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
В мире Украина
01:34
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение