«Хотите убить меня?!» Волочкова высказалась о запоях

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила на обвинения журналистки Ирины Шихман. Согласно артистке, она не удивлена заявлением ведущей — по ее мнению, та просто «пытается словить хайп на ее имени».

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения журналистки Ирины Шихман, сообщает издание «Дни.Ру». Сообщается, что недавно ведущая шоу «А поговорить?!» посетовала на трудности работы с 43-летней артисткой во время съемок документального фильма о ней.

Та якобы напилась во время интервью и едва не сорвала дорогостоящую командировку.

«Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно», — заявила Шихман.

Сама Волочкова, в свою очередь, заверила, что «не знает эту женщину», обвинив Ирину в попытке пропиариться на ее имени.

Не первый раз на моем имени пытаются словить хайп, — заявила танцовщица корреспонденту сайта kp.ru. — Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак , которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу на YouTube. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится».

Кроме того, балерина подчеркнула, что «нападки и льющиеся на нее помои» делают ее только сильнее. По словам Анастасии, на ней паразитирует желтая пресса, привлекающая внимание к «никчемным порталам», тем самым накручивая рейтинги.

Вместе с тем Волочкова — в качестве примера — отметила, что за одну неделю журналисты несколько раз выдали ее замуж, причем за совершенно разных мужчин.

«Сегодня меня снова позвали замуж. На сей раз сын моего друга живописца Никаса Сафронова Дмитрий. Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью», — заключила звезда.

Напомним, что слухи о пагубной зависимости Волочковой уже долгое время обсуждаются в сети. Некоторые коллеги и знакомые артистки убеждены, что с помощью спиртных напитков она стремится забыть о неудачах в карьере и личной жизни.

Сама Анастасия категорически отрицает проблемы такого рода. Артистка считает, что нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал вина и расслабиться после тяжелого рабочего дня.

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — говорила балерина в интервью НТВ.

Ранее в СМИ сообщалось, что в настоящее время Анастасия переживает серьезные финансовые трудности, в связи с чем вынуждена экономить даже на гостиницах и авиаперелетах.

Согласно слухам, на время гастролей в Анапе знаменитости якобы пришлось остановиться в недорогой гостинице, стоимость ночи в которой приблизительно равно 4 тыс. рублей. Кроме того, уточнялось, что в Москву артистка возвращалась эконом-классом. По информации «Пятого канала», готовясь к выступлению, Волочкова отказалась от услуг профессионального стилиста, самостоятельно нанеся себе макияж и сделав прическу прямо в концертном зале.

При этом в Анапу Волочкова прилетела вместе с режиссером Николаем Челноковым . Там они представили местным зрителям свое новое шоу «Клоун и балерина». Сам Челноков признался, что подготовка к мероприятию заняла всего две недели. Вместе с тем, он подтвердил, что творческий коллектив шоу стеснен в средствах.

«Я хочу с Настей, и она хочет. Но здесь зависит от того, какие спонсоры, организация… не знаю. Денег у меня нет, у нее тоже нет», — посетовал режиссер.

По информации прессы, что цена входного билета на шоу с участием бывшей примы Большого театра составляла около 2 тыс. рублей — и все выступления артистки на морском курорте сопровождались полным аншлагом.

В то же время изначально мэр Анапы собирался отменить выступление балерины, поскольку проведение шоу планировалось осуществить за бюджетные средства.