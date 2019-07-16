«Так лошадей одевают»: Бузову раскритиковали за выход в трусах на сцену

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото в образе, который она выбрала для выступления на фестивале «Славянский базар».

Некоторым интернет-пользователям наряд показался вульгарным, а другие похвалили его за оригинальность. Наряд состоит из боди и чулок, имитирующих ботфорты.

«Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске и впервые на Славянском базаре. Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни», — так подписала фото Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Оля ты умничка, труженик. Но одета очень вульгарно», — отчитала певицу @tanyulik111261. «Оля, девочка, ну не красиво так, на самом деле, так лошадей одевают, ну ты же у нас красавица или ты специально, что бы о тебе больше говорили!?» — спросила @lidochka.52.

«Как можно в таком наряде стоять в городе? Можно сказать стоить в трусах», — возмутилась @polaysidorova2354.

Некоторые пользователи предположили, что Бузова «косит под лопес», другие сравнили с Бритни Спирс

«Оль неслушайте некого вам наряд идёт. И пусть не понимают и обсуждают те кто сидят надеване и обсуждают вас.они пишут от зависть», — вступилаьс за певицу @l_kor1994.123.