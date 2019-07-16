Умирающая от рака Яковлева выступила с обвинениями

Актриса Александра Яковлева , которая в этом году сообщила поклонникам о своем онкологическом заболевании, рассказала про ошибочный диагноз врачей, заверивших артистку, что ей осталось жить не более полугода. По словам звезды, с тех пор прошло около трех лет — и за это время она успела вернуться на сцену, а также написать сценарий о смерти своего кота.

Звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» Александра Яковлева, которая в этом году призналась, что больна раком, рассказала о неверном прогнозе, который дали врачи, диагностируя ее заболевание.

По словам Яковлевой, когда она приехала на обследование, медики заявили, что ей осталось жить не больше полугода, однако с того момента прошло уже около трех лет. Артистка также поведала о том, как поняла, что больна.

«Я собираюсь ехать в Минск, отбирать программу японскую, и вдруг понимаю, что не могу ходить. На следующий день я понимаю, что не могу ничего. Думаю — что же делать, совсем ничего», — вспомнила она.

Когда после этого актрисе посоветовали лечь в больницу, Яковлева, по ее же словам, сначала не поняла, о чем идет речь, так как никогда не лежала «ни в какой больнице, кроме роддома». «У меня даже нет карточки в поликлинике», — подчеркнула Александра.

Кроме того, артистка отметила, что онкологическое заболевание возникает безболезненно и на протяжении долгого времени — многих лет — человек может не чувствовать этого и не испытывать болевых ощущений.

«Когда все это случилось, ты понимаешь, что ты не можешь ничего: ни налево, ни направо, ни сидеть, ни лежать — даже лежать дикая боль. Господи, что это такое? С тобой ничего не было, ты ничем не болел вообще. Я знаю, что мои подруги, которые младше на 20 лет от давления таблетки пьют — по горсти таблеток в день», — поделилась она.

Слова Яковлевой в ходе программы «Привет, Андрей !» перемежались с документальным фильмом корреспондента «Прямого эфира», посвященным детям, больным раком. Отвечая на вопрос Андрея Малахова о том, что помогает звезде эмоционально справляться с тем состоянием, в котором она находится, Яковлева сказала, что у нее есть мечта — получить награду «Оскар» за фильм «Седьмая кошка», посвященный смерти ее домашнего питомца.

«Я чувствую, что все — хана. Мой кот, мой огромный кот с лапами как у собаки, такой черный кот, Челс. Он начал почему-то лапой бить в то место, где опухоль росла — бить, бить… И как-то так смотреть на меня своими потрясающими глазами, как-то вести себя. И умер», — сказала она.

По ее словам, следом за котом скончался и маленький котенок, который тоже жил у нее дома.

«Потом котенок, любимый мой котенок — бывают животные, которые обнимают тебя лапами за шею — я приезжала, он обнимал меня. Тут прилетаю из аэропорта, он меня обнял вот так вот, вялый какой-то, и к вечеру умер», — заявила она.

Яковлева пояснила, что после смерти питомца решила разузнать подробности о подобном поведении животных и выяснила, что они «оттягивают на себя и сглазы, и болезни». В то же время актриса подчеркнула, что сама не верит в теорию, согласно которой питомцы могут заболеть тем же, чем и хозяева. Возвращаясь к своей болезни и опыту взаимодействия со врачами, Яковлева вспомнила слова писательница Дарьи Донцовой , также столкнувшейся с онкологическим заболеванием, о том, что главное — найти своего врача.

«Потому что онкология — это не страшно. Это только надо вовремя ухватить. Онкология не смертельный диагноз, она точно лечится», — заявила актриса.

К слову, ранее Яковлева рассказывала, что во время осмотра врач предупредил ее — раковые метастазы уже дошли до мозга. Однако актриса прошла курс химиотерапии и уже после седьмой процедуры смогла встать на ноги.

«Я молила бога, чтобы все было хорошо, и после облучения опухоль стабилизировалась. Я видела счастливые лица врачей, которые говорили: «Сработало!» — признавалась она в программе Бориса Корчевникова.

Говоря о том, что для нее сейчас важнее всего, Александра также поблагодарила Малахова за приглашение на июньскую программу, когда она публично рассказала о своем заболевании и получила колоссальную поддержку от аудитории.