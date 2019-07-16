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Королева рассказала, почему удалила голое фото 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: @koroleva__star
Наташа Королёва пояснила «Собеседнику», почему удалила из Instagram «голую» фотографию в поддержку Светланы Лободы. Певица ответила на вопрос журналиста русской поговоркой.
«Хорошего понемножку», — сказала артистка.
При этом Королёва заявила, что не удивилась общественному резонансу, который возник в первые дни после публикации снимка.
«Ничто другое так не волнует людей, как возможность обсудить с негодованием все твои трещинки. Зная об этом, я даже закрыла комментарии», — добавила певица.
Она также поблагодарила пользователей соцсети, которые смогли «разглядеть истинный посыл», заключавшийся в пропаганде «красоты, здорового образа жизни, силы духа и позитивного отношения к жизни».
Ранее Наташа Королёва разместила в Instagram фотографию, на которой артистка стоит на руках в обнажённом виде. Таким образом певицы решила вмешаться в конфликт Светланы Лободы и блогерши из США, которая обвинила российскую певицу в краже её фото. Королёва призвала «девчонок не ссориться», поскольку обе «богини».
«В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое», — прокомментировала своё фото артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Спустя пару дней фотография была удалена из соцсети.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Наташа Королева
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