Королева рассказала, почему удалила голое фото

«Хорошего понемножку», — сказала артистка.

При этом Королёва заявила, что не удивилась общественному резонансу, который возник в первые дни после публикации снимка.

«Ничто другое так не волнует людей, как возможность обсудить с негодованием все твои трещинки. Зная об этом, я даже закрыла комментарии», — добавила певица.

Она также поблагодарила пользователей соцсети, которые смогли «разглядеть истинный посыл», заключавшийся в пропаганде «красоты, здорового образа жизни, силы духа и позитивного отношения к жизни».

Ранее Наташа Королёва разместила в Instagram фотографию, на которой артистка стоит на руках в обнажённом виде. Таким образом певицы решила вмешаться в конфликт Светланы Лободы и блогерши из США, которая обвинила российскую певицу в краже её фото. Королёва призвала «девчонок не ссориться», поскольку обе «богини».

«В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое», — прокомментировала своё фото артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Спустя пару дней фотография была удалена из соцсети.