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Безрукова вышла в свет в полупрозрачном платье 

Рамблер 39 минут назад
Фото: @irina_bezrukova_official
Актриса Ирина Безрукова посетила гастрономический ужин, организованный Novikov Group и «Азбукой Вкуса» в честь победителя проекта «Стингомания», в полупрозрачном платье с вышитыми насекомыми. Свое фото она опубликовала в Instagram.
Наряд состоял из нижнего платья-чехла и верхнего платья из фатина.
«Лето в Москве прохладное)) Но хочется носить нежные и женственные платья))» — так актриса подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчикам актрисы ее образ понравился.
«Девушка из воздуха, Ирина мне кажется что Вы как из другого мира, и вы не можете быть там где есть мусорные корзинки или туалетные комнаты, а только там где чистый воздух и белые пёрышки летают, ну не описать это, ну как-то так…» — написала @natashenka2210.
«Очень нежно и трогательно», — согласилась @liudmila_cherni.
«Очень нежное платье. И Ирина, как всегда, элегантна», — добавила @werluck.
«Как куколка», — заявила @olenka_kv.
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Шоу-бизнес , Ирина Безрукова
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