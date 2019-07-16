Безрукова вышла в свет в полупрозрачном платье

Актриса Ирина Безрукова посетила гастрономический ужин, организованный Novikov Group и «Азбукой Вкуса» в честь победителя проекта «Стингомания», в полупрозрачном платье с вышитыми насекомыми. Свое фото она опубликовала в Instagram.

Наряд состоял из нижнего платья-чехла и верхнего платья из фатина.

«Лето в Москве прохладное)) Но хочется носить нежные и женственные платья))» — так актриса подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчикам актрисы ее образ понравился.

«Девушка из воздуха, Ирина мне кажется что Вы как из другого мира, и вы не можете быть там где есть мусорные корзинки или туалетные комнаты, а только там где чистый воздух и белые пёрышки летают, ну не описать это, ну как-то так…» — написала @natashenka2210.

«Очень нежно и трогательно», — согласилась @liudmila_cherni.

«Очень нежное платье. И Ирина, как всегда, элегантна», — добавила @werluck.

«Как куколка», — заявила @olenka_kv.