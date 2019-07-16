Собчак показала, как будет выглядеть в старости

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в звёздном флешмобе по состариванию своих изображений на фотографиях при помощи мобильного приложения. Журналистка полученным результатом осталась довольна и отметила, что в таком виде может идти на третий президентский срок.

Фотография в аккаунте Собчак появилась вечером 15 июля. Для эксперимента телеведущая взяла фотографию анфас на белом фоне. Приложение добавило на лице журналистки несколько заметных морщин и естественную седину в причёску.

«Я всегда знала, что настоящей красоткой я стану только к старости)))) а чо, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — подписала фото телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Собчак живо отреагировали на появление в ленте состарившейся журналистки.

«Выглядит как обложка к книге— Ксения Собчак. От Дома 2 до дома престарелых)))» — иронизирует @goga5070.

«Вид аристократичной и элегантной дамы», — отметила @onilomarina.

«Такая классная бабуленька», — подчеркнула @tanya_chelbaeva.

Спустя полсуток после публикации пост набрал почти 3 тысячи комментариев и 116 тысяч лаков.