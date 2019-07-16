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Собчак показала, как будет выглядеть в старости 

Рамблер 1 час назад
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в звёздном флешмобе по состариванию своих изображений на фотографиях при помощи мобильного приложения. Журналистка полученным результатом осталась довольна и отметила, что в таком виде может идти на третий президентский срок.
Фотография в аккаунте Собчак появилась вечером 15 июля. Для эксперимента телеведущая взяла фотографию анфас на белом фоне. Приложение добавило на лице журналистки несколько заметных морщин и естественную седину в причёску.
«Я всегда знала, что настоящей красоткой я стану только к старости)))) а чо, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — подписала фото телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики Собчак живо отреагировали на появление в ленте состарившейся журналистки.
«Выглядит как обложка к книге— Ксения Собчак. От Дома 2 до дома престарелых)))» — иронизирует @goga5070.
«Вид аристократичной и элегантной дамы», — отметила @onilomarina.
«Такая классная бабуленька», — подчеркнула @tanya_chelbaeva.
Спустя полсуток после публикации пост набрал почти 3 тысячи комментариев и 116 тысяч лаков.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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