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Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов, участвовавший в программе «Пусть говорят», набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Продюсер схватил ее за лицо и попытался его сжать.
Лиана, в свою очередь, закричала: «Ты что делаешь?!». После этого она удалились со съемочной площадки в слезах.
«Вы зачем поднимаете руку на женщину?!» — спросил ведущий Дмитрий Борисов.
Подруга Лиана говорила о том, что все несчастья Алибасова начались после того, как он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Этот тезис, судя по всему, и вывел из себя Алибасова
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