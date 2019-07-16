Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов , участвовавший в программе «Пусть говорят», набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

Продюсер схватил ее за лицо и попытался его сжать.

Лиана, в свою очередь, закричала: «Ты что делаешь?!». После этого она удалились со съемочной площадки в слезах.

«Вы зачем поднимаете руку на женщину?!» — спросил ведущий Дмитрий Борисов.

Подруга Лиана говорила о том, что все несчастья Алибасова начались после того, как он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Этот тезис, судя по всему, и вывел из себя Алибасова