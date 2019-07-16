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Рэпер L’One потребовал с Тимати 350 миллионов рублей за свое творчество 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: страница Левана Горозии во ВКонтакте
Хип-хоп-исполнитель Леван Горозия, известный как L'One, потребовал с лейбла Тимати Black Star 350 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Super во вторник, 16 июля.
Отмечается, что L'One предъявил Black Star досудебную претензию, обвинив лейбл в необоснованном обогащении и ненадлежащем исполнении агентского договора.
Накануне адвокат рэпера Климент Русакомский заявил, что лейблу доставалось больше денег, чем артисту. «Хотим добиться выплаты средств, которые Black Star почему-то вычитал с Левана. За аренду студий, съемки видеоклипов… Требуем полный отчет», — сказал он.
По словам Русакомского, Горозия имеет право на свое сценическое имя, поскольку Black Star принадлежит лишь товарный знак L'One.
11 июня L'One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя.
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Шоу-бизнес , L " One , Тимати
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